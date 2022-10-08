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В Китае стартовало производство нового электромобиля Geely Radar

От: Алексей Шмидт
Geely Radar

Китайский холдинг Geely может похвастать не одним суббреном, но самым новым из них является марка Radar. Название компании расшифровывается как Rational Alone Discovery Accompany Romantic. Ее первенца – пикап D6 – анонсировали в середине лета, после чего показали в августе. А теперь стало известно, что производство автомобиля стартовало.

Первая модель Radar была спроектирована на улучшенной модульной архитектуре SEA, которая ранее легла в основу моделей Zeekr 001 и Smart #1. Электрический пикап с несущим кузовом получил колёсную базу размером 3120 мм, независимую подвеску всех колес, а также тяговый аккумулятор, расположенный под полом салона.

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По габаритам Radar D6 близок к бестселлерам этого сегмента – Toyota Hilux и Isuzu D-Max. Длина модели составила 5260 мм, ширина – 1900 мм, а высота – 1830 мм. 

В качестве силовой установки для новинки выступит 272-сильный электромотор, позволяющий разгонять пикап с места до первой «сотни» всего за 6 секунд. Максимальный запас хода D6 оказался равен 610 километрам. 

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В салоне Radar D6 установили два дисплея диагональю по 12,3-дюйма каждые, а также 9-дюймовый проекционный экран. 

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Одной из главных «фишек» новинки суббренда Geely станет возможность делиться энергией. Для этого инженеры китайской марки предусмотрели в задней части машины выход максимальной мощностью 6 кВт, а также сразу четыре 220-вольтовые розетки для подключения бытовых электроприборов (электроплита, чайник, освещение и многое другое). 

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