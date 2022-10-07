Эксперты назвали идеальный большой кроссовер за 1,5 миллиона рублей

Продажи на первичном рынке России заметно сократились, а основой поток покупателей перетек на «вторичку». Ищущие большой кроссовер часто приходят к тому, что приобретать надо Volkswagen Touareg второго поколения. Он является лидером по спросу среди подобных автомобилей длиной 4800 – 4900 мм, а конкурентов у него по габаритам и цене практически нет. Однако это не совсем так, о чем рассказал эксперт Сергей Зиновьев.

По словам знатока автомобильного рынка, посоперничать за покупателей с «Туарегом» может корейский корейский Kia Mohave, который в первом поколении стоит хоть и немного дороже немецкого кроссовера – от 1 миллиона 400 до 1 миллиона 800 тысяч рублей, но может похвастать рядом преимуществ.

Так, например, «Мохав» на 19 мм длиннее Touareg. Кроме того, он обладает рамной конструкцией и трёхрядный салоном уже в базе. Объем багажного отделения машины составляет 1045 мм (при сложенных спинках заднего ряда), а клиренс равен 217 мм.

Корейский вседорожник продается как с постоянным полным приводом, так и с подключаемым. За обозначенную сумму можно расчитывать на 10-12-летний автомобиль с пробегом более 200 тысяч километров.

Среди главных плюсов Mohave по сравнению с тем же «Туарегом» эксперт журнала «За Рулем» называет цену на запчасти и ремонт.

Разумеется, без недостатков также не обходится. К примеру, автомобиль склонен к выходу из строя датчиков ABS и их проводки, а также камеры заднего вида и штатной акустической системы.

При этом сам дизельный мотор машины способен выхаживать до 350 тысяч километров без серьезных проблем, обладая все теми же «болячками», что и остальные «тяжело-топливные» двигатели с большим возрастом.