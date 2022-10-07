В Барнауле продают мощный вездеход Lada Largus на огромных шинах

Универсал Lada Largus является одной из самых популярных моделей компании «АвтоВАЗ». Но что, если превратить его в невероятный вездеход. Так поступили тюнеры из Барнаула, которые выставили на продажу свою разработку по цене в 7 миллионов рублей.

В основе вездехода, который способен преодолеть любые препятствия, лежит простая версия Lada Largus. Автомобиль сошел с конвейера в 2013 году и с тех пор успел накатать более 140 тысяч километров пробега.

Согласно описанию, опубликованному в объявлении, вездеход построен на портальных мостах с блокировками. Подвеска машины – пневматическая, а в качестве двигателя используется не обычный мотор «Ларгуса», а «тойотовский» двигатель 1HD-FT рабочим объемом 4,2-литра, который ранее устанавливался на внедорожник Land Cruiser 80 и автобус Coaster.

Автомобиль получил массивные колеса, обутые в «зубастые» покрышки, а также две электрические лебедки и экспедиционный багажник на крыше. Кузов машины покрыли специальной краской Line-X.

Как заявляет продавец, в машине может легко разместиться спальный мешок размером 1,9-метра, а максимальная скорость автомобиля по трассе равна 90 километрам в час.