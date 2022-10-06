Конкурента Skoda Octavia от Changan оценили в рублях

Компания Changan представила свою новую 5-дверку, получившую имя Uni-V, в январе 2022 года. Автомобиль оказался лифтбэком с дизайном в спортивном стиле. Его длина составила 4680 мм, что практически совпадает с этим показателем последней российской Skoda Octavia (4689 мм).

Цены на Uni-V для КНР раскрыли еще в начале года – от 108 тысяч 900 до 131 тысячи 900 юаней (925 тысяч – 1 миллион 120 тысяч рублей), а теперь стала известна предварительная стоимость модели на российском рынке.

Рублевый прайс раскрыла группа-компании «Авилон». Накануне в каталоге российской сети дилеров появился автомобиль Uni-V, оснащенный полуторалитровым двигателем и 7-диапазонной роботизированной трансмиссией. В разделе цена для него указана цифра в 2 миллиона 800 тысяч рублей.

Примечательно, но поставки Changan Uni-V в России пока не стартовали. По всей вероятности, сеть автосалонов просто изучает спрос на модель среди россиян с целью возможной доставки лифтбэка по системе «параллельный импорт».

Напомним, последней новинкой компании Changan в России из семейства Uni является кроссовер Uni-K. Автомобиль появился на нашем рынке этим летом. Цены на него в переднеприводной версии и базовой комплектации начинаются с отметки в 3 миллиона 300 тысяч рублей. Самый дорогой вариант исполнения «паркетника» оценен в России в сумму 3 миллиона 580 тысяч рублей.