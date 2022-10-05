«Москвич» начал формировать собственную дилерскую сеть в России

В начале лета этого года стало известно, что в России будет возрожден легендарный советский бренд «Москвич». Специально под него столичные власти приобрели завод компании Renault в районе Текстильщики. С тех пор предприятие ведет наладку оборудования для запуска производства машин под собственным брендом. А теперь выяснилось, что «Москвич» начал поиск партнеров, которые войдут в список официальных дилеров компании.

На сегодняшний день заявки на получение статуса официальных автосалонов «Москвич» могут отправить компании, ведущие бизнес в 23 крупных городах России – от Москвы до Тюмени. Сбор предложений прекратится 21 октября.

Отдельным пунктом в условиях включения той или иной фирмы в список дилеров «Москвича» указана готовность к созданию инфраструктуры для электрических автомобилей.

Примечательно, но все потенциальные партнеры компании пока не имеют никаких сведений о том, какие автомобили им предстоит продавать. Столичное предприятие до сих пор не запустило производство машин, а также не раскрыло информацию о том, какие модели планирует собирать.

Все подробности о предполагаемой линейке «Москвичей» сводится к летним слухам, согласно которым завод будет работать в связке с «КамАЗом», а также китайской компанией JAC.

По крайней мере из слайдов предварительных моделей предприятия, утекших в Сеть несколько месяцев назад, можно было сделать вывод, что «Москвичами» станут перелицованные автомобили бренда JAC Sehol. Впрочем, впоследствии представители завода опровергли эти домыслы, однако никакой альтернативы для них до сих пор не придумали.