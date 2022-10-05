Стала известна цена автомобилей, ввезенных в Россию по паралелльному импорту

Российские покупатели заблуждаются в том, что цены на автомобили, ввезенные по параллельному импорту, намного ниже, чем на машины, которые попадают в страну по официальным каналам. Такое заявление сделали представители автомобильного холдинга «Авилон», владеющего сетью дилерских центров.

По словам гендиректора по продажам компании, с учетом расходов на логистику и растаможку, а также саму стоимость машины, цена привезённого автомобиля в Россию по параллельному импорту не может быть ниже, чем ввезенного по официальным каналам.

Вторят ему и сотрудники компании «Автодом», на слова которых ссылаются издания «Известия».

Источник утверждает, что если раньше дилер получал машину под ключ у дистрибьютора, то отныне к расходам автосалона добавились таможенная очистка, доставка, акциз. Размер этих расходов главным образом зависит от выбранного канала доставки.

Ранее стало известно о том, что объем параллельного импорта в России за 2022 год составит не 16, а 20 миллиардов долларов.