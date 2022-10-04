На аукцион выставили болид Ferrari F2003-GA Михаэля Шумахера

Несмотря на статус уникальных автомобилей, которые чаще всего остаются в коллекциях самих «формульных» команд, некоторые знаменитые болиды то и дело оказываются в качестве лотов на торгах престижных аукционов. Так произошло с машиной Ferrari F2003-GA, за рулем которой семикратный чемпион Формулы 1 Михаэль Шумахер провел в сезоне 2003 года девять гонок.

Болид является одним из шести, которые были построены для выступлений немецкого гонщика в Ф-1 в том году. Шасси носит порядковый номер 229 и считается самым успешным среди своих аналогов, принесшим победу Шумахеру в пяти Гран-При (Испании, Австрии, Канаде, Италии и США).

Выставленный на продажу на аукционе RM Sotheby’s болид перед тем, как отправиться на торги, пережил полноценную процедуру восстановления, в ходе которой на болиде заменили коробку передач, сцепление, гидравлику и 3-литровый двигатель V10. Заявленный пробег машины равен 230 километрам.

Торги пройдут 9 ноября. Стоимость лота пока не указана, но можно предположить, что легендарная гоночная машина «уйдет с молотка» дороже нескольких миллионов евро.