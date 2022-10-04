Продажи машин резко в последнюю неделю сентября резко снизились

В последнюю неделю сентября 2022 года объем реализации новых легковушек в России сократился на 19 процентов по отношению к предыдущей недели. Об этом сообщает издание «Автостат», ссылающееся на АО «Паспорт промышленный консалтинг».

Как отмечают журналисты аналитического портала, это один их самых худших показателей с июля этого года, который входит в противоречие с сезонным спросом.

В первую неделю осени на российском рынке действительно отмечалось некоторое оживление. Недельные объемы продаж превышали 12 тысяч 500 единиц против 10 тысяч машин в августе. Затем спрос немного поостыл – до 10-11 тысяч автомобилей, а после рухнул на 19 процентов.

Причем не помогло российскому рынку в новых для него условиях даже снижение некоторыми китайскими автопроизводителями цен на свои автомобили. В их числе оказался Haval. На некоторые модели этой компании цены упали на 240–500 тысяч рублей.

На спрос в первую очередь влияют военные сборы и объезд многих жителей страны за границу. Кроме того, на российском рынке по-прежнему отмечается дефицит новых «нормальных иномарок».