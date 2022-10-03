Кроссовер Toyota Harrier получил тюнинг-пакет от Modellista

Большинство моделей Toyota для японского рынка выпускаются в уникальных модификациях, которые не представлены в других странах. И каждая из них может похвастать широким списком тюнинг-пакетов от разных ателье. Чаще всего такими проектами занимаются даже не частные фирмы, а дочерние компании, как например Modellista, принадлежащая Toyota.

Как раз эта компания подготовила новый пакет доработок для гибридной версии кроссовера Toyota Harrier, продающегося только в «Стране восходящего солнца».

Набор аксессуаров от Modellista для недавно обновленного Harrier PHEV включил в себя такие детали как: накладка на переднем бампере с большим сплиттером, дополнительная LED-светотехника, другие боковые пороги и модернизированный задний бампер, в который интегрировали новые патрубки выхлопа.

Все элементы экстерьера для нового Harrier выкрашены в цвет кузова, а также дополнены хромированным декором. Причем подобные элементы можно добавить по заказу клиента к «грилю» машины, его корпусам наружных зеркал и заднему спойлер. Завершать картину призваны новые 20-дюймовые легкосплавные колёсные диски с оригинальным дизайном.

Не обошли доработки Modellista и интерьер кроссовера Toyota, которому достались дополнительный комплект подсветки салона на LED-элементах. В дверях установили проекционные лампы, а также добавили освещение всех отсеков внутри машины. Дополнительно можно заказать комплект фирменных ковриков, а в багажнике установить элементы декора из дерева, создающего имитацию яхтенной палубы.

Стоимость тюнинг-комплекта Modellista не называет. Цену пакета доработок она готова обсуждать непосредственно с клиентом.