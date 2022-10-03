Самая дорогая Toyota: появились первые изображения внедорожника Century

Не так давно в Сети появились слухи о том, что компания Toyota готовится к началу разработку нового внедорожника, который должен стать самой дорогой моделью в линейке японского автопроизводителя. Автомобиль заявлен как конкурент премиального Rolls-Royce Cullinan.

Как будет выглядеть новый SUV «Тойоты» неизвестно, но первые варианты его дизайна уже постепенно начинают появляться в интернете. Рендеры автомобиля Daily-Motor.Ru обнаружил в японском глянцевом журнале «Mag-X».

На изображениях показана передняя часть будущего внедорожника с большой радиаторной решеткой, фарами строгой прямоугольной формы и бампером, делающим внешний облик автомобиля максимально брутальным.

Никаких официальных подробностей о новинке пока нет, однако японская пресса утверждает, что внедорожник получит название Century. Это же имя сейчас носит люксовый седан марки, так что не исключено, что к наименованию для SUV-модели добавят дополнительный индекс.

Позиционировать внедорожник хотят как самую дорогую модель Toyota-Lexus. Если это окажется действительно так, то новинка отберет это звание у Lexus LX 600 Executive, за который в Японии сейчас просят от 18 миллионов йен.

Вместе с тем, несмотря на статус конкурента Rolls-Royce стоить внедорожник класса Century от Toyota будет гораздо дешевле, что должно создать для него благоприятные условия с точки зрения массовых продаж.

По предварительным данным, в компании надеются выпускать ежегодно до 1000 единиц новой модели.

Как пишут наши коллеги из японской газеты, опубликовавшие первые изображения новинки, ее производство может начаться уже в конце 2023 года.