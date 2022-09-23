Toyota готовит самый дорогой внедорожник класса Century

Не так давно компания Toyota удивила своих поклонников выпуском новой генерации модели Crown. Автомобиль оказался разработан на переднеприводной архитектуре, а также включил в список версий сразу несколько кузовов, включая кроссовер. Но останавливаться на этом японцы, похоже, не собираются. И уже готовят собственного конкурента Rolls-Royce Cullinan.

Никаких официальных подробностей о новинке пока нет. Впрочем, японским СМИ все же удалось разузнать некоторые детали проекта. По их информации, автомобиль находится на финальной стадии разработки и встанет на конвейер уже в 2023 году.

Новинка должна получить название Century и будет представлять собой внедорожник премиального класса, главным соперником которого станет модель Rolls-Royce Cullinan. При этом цена автомобиля так или иначе окажется ниже, чем у его потенциального конкурента, что должно помочь ему с точки зрения продаж в этом сегменте.