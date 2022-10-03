Новый суперкроссовер BMW XM: появились первые «живые» фотографии

Компания BMW презентовала новую модель в своей линейке, которая пополнит сегмент кроссоверов, в ноябре 2021 года. Автомобиль получил название XM и спустя почти год дебютировал в серийном исполнении. А теперь новинку, которая стала вторым автомобилем собственной разработки М-подразделения баварской марки, впервые подловили в городской среде.

Снимки первого выехавшего на общественные дороги серийного XM издание Daily-Motor.Ru обнаружило на странице пользователя с ником «DADDYSAUTO» в соцсетях.

На фотографиях запечатлен кроссовер BMW XM, выкрашенный в новый синий цвет кузова под названием Frozen Portimao Blue.

Автомобилю достался угловатый дизайн и габаритная решетка радиатора, а также 2-этажная оптика, которые были у одноименного концепта, показанного в прошлом году.

Длина новинки составляет 5110 мм, ширина – 2005 мм, высота – 1755 мм. Размер колесной базы оказался идентичен 3-рядной модели X7 и равен 3105 мм, однако в салоне XM могут разместиться не семь, а только пять человек.

Приводит в движение новую модель BMW 4,4-литровый V8 с индексом S68, выдающий 489 лошадиных сил и 650 Нм. Связку ему составляет восьмидиапазонная автоматическая трансмиссия и встроенный в нее 196-сильный электромотор (280 Нм). Привод – полный с муфтой подключения передней оси. Суммарная отдача такой системы равна 652 лошадиным силам и 800 Нм момента.

С места до 100 километров в час XM разгоняется за 4,3-секунды, а его максимальная скорость заявлена на отметке в 250/270 километров в час (в зависимости от выбранного пакета).