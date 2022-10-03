Новая Лада Гранта появится в 2024 году

Несмотря на выход из всех перспективных проектов «АвтоВАЗа» компании Renault, российский автогигант не отказывается от работ над новой «Лада Гранта», а если точнее над проектом XJO, который будет представлять собой новое семейство бюджетных автомобилей Lada. Более того, уже названа предварительная дата премьеры этой модели.

По словам главы «АвтоВАЗа» Максима Соколова, официальный дебют «Гранта-2» может состояться уже в 2024 году. Годом спустя появится другая модель Lada – кроссовер на базе Vesta.

Новое семейство «вазовских» бюджетников включит в себя как седан и универсал, так и кросс-универсал. Аналогичная кузовная линейка сейчас доступна и для актуальной Granta, но с дополнительным вариантом лифтбэк.

В основе новинки Lada изначально должна была лежать модульная архитектура CMF-B разработки Renault-Dacia. И от нее, похоже, «АвтоВАЗ» отказываться не планирует. По крайней мере на это намекнул руководитель компании.

«Все, что можно использовать, мы будем использовать. Ни от чего не отказываемся», – заявил Максим Соколов входе встречи с журналистами в сентябре.

Разумеется, в нынешнем виде использовать платформу CMF-B не получится. Это связано с разрывом контрактом с некоторыми поставщиками комплектующих. Так что единственным вариантом сохранить эту архитектуру для «АвтоВАЗа» станет ее обратная модернизация (упрощение).