«АвтоВАЗ» разобрался с главной проблемой Lada Niva Legend и Niva Travel

Компания «АвтоВАЗ», столкнувшаяся с проблемой при сходе внедорожников Lada Niva Legend и Niva Travel с конвейера, разобралась с ней и автомобили российского автогиганта вновь начали «выезжать» с производственной нитки своим ходом. Вместе с этим выяснилось, что некомплектность таких машин, которая начала появляться в 20-х числах сентября, устранена.

Как сообщает паблик «Avtograd News», ссылающийся на собственные источники внутри «АвтоВАЗа», Niva Legend и Niva Travel получили топливную рампу, которая с недавних пор отсутствовала в их оснащении.

То же самое касается задних ремней безопасности для классического внедорожника, которые якобы не поступали в распоряжение предприятия некоторое время.

Сейчас компания разбирается с некомплектными машинами, скопившимися на территории завода, дооснащая их, и отправляя в цех отгрузки.

Напомним, этим летом компания «АвтоВАЗ» начала продажи упрощенных вариантов внедорожников Lada Niva. Вариант Legend был оценен минимум в 647 тысяч 600 рублей с учетом программы льготного кредитования, тогда как за новую начальную версию внедорожника Travel «вазовцы» решили просить от 998 тысяч 900 рублей.