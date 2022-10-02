Блогер разобрал Changan Uni-K, показав качество сборки его салона

Компания Changan недавно начала продажи в России нового кроссовера Uni-K. Автомобиль должен был появиться на нашем рынке еще в прошлом году, однако доехал до него только этим летом. При этом в родной для себя «Поднебесной» Uni-K продается с февраля 2021-го. Блогер с китайского YouTube-канала с ником «Dabiaoche» решил выяснить, насколько качественным является салон этого кроссовера, разобрав его и оценив качество сборки.

В опубликованном видеоролике с дверей машины были демонтированы карты, под которыми обнаружилась хлопковая шумоизоляция и тонкий слой водонепроницаемой пленки. Кроме того, удивление блогера в этой части Uni-K вызвало крепление створок дверей на кованых петлях, как это делается в немецких моделях.

А вот виброизоляцию дверей и гидроизоляцию пола (точнее их отсутствие) обзорщик зачислил в список недостатков кроссовера. Вместе с тем, в ходе разборки интерьера выяснилось, что этот «Чанган» практически не использует материалы из вторсырья.

Крепление проводов в салоне Uni-K нареканий блогера не вызвало – все жгуты оказались надежно заизолированы и плотно закреплены на полу.

По результатам проведенных замеров в салоне, новый кроссовер Changan набрал 34 балла из 46 возможных, что оказалось весьма неплохим показателем.

Вместе с тем, общая оценка автомобиля от «Dabiaoche» привела к тому, что машину отнесли скорее к «середнякам», нежели к премиальным моделям. Статус флагмана марки с точки зрения характеристик также не подтвердился, поскольку более доступный и компактный кроссовер CS55 ранее набрал даже больше баллов, чем Uni-K.