Новый кроссовер Exeed Yaoguang заменит TXL

Летом этого года компания Exeed, принадлежащая концерну Chery, показала серийную версию нового кроссовера AtlantiX. В товарном варианте автомобиль получил имя Yaoguang, но похоже только для Китая. На экспортных рынках для модели наверняка придумают более легкопроизносимое название. В модельной линейке Exeed новинка позиционируется как сменщица вседорожника TXL, появившегося в России в 2020 году.

Exeed Yaoguang оказался первой моделью в линейке компании, которая примерила на себе новый фирменный стиль марки. Вседорожнику достались вертикальные ходовые огни в форме «клыков», безрамочная радиаторная решетка и скрытые в кузове дверные ручки.

Длина Yaoguang составляет 4781 мм, тем самым полностью совпадая с кроссовером TXL. При этом ширина новинки оказалась равна 1920 мм (+35 мм к TXL), а высота – 1671 мм (-59 мм).

Внутри кроссовера использовалась новая стилистическая составляющая Exeed, где передняя панель до середины выполнена в виде состыкованных в общий блок двух дисплеев (цифровой панели приборов и мультимедии). Уровнем ниже расположился блок климат-контроля, состоящий из трех шайб с внутренними экранами.

На центральном тоннеле селектора трансмиссии нет – он установлен с правой стороны за рулем.

Exeed Yaoguang построен на той же архитектуре, что и Exeed TXL, но пережившей процедуру модернизации. Колесная база за счет доработок увеличилась с 2800 до 2815 мм, а подвеска обзавелась адаптивными амортизаторами, которых ранее на автомобилях концерна Chery никогда не было.

Двигатель для китайской новинки пока заявлен только один – это 2-литровый «наддувный» мотор, выдающий 261 лошадиную силу и 400 Нм. Связку ему составит 8-диапазонная автоматическая трансмиссия. Привод можно выбрать только полный – с муфтой подключения задней оси.

В перспективе (ориентировочно 2023 год) Exeed Yaoguang начнет поступать на рынки за пределами КНР, в число которых входит и Россия.