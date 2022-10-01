Стали известно, какие автоновинки дебютируют в октябре 2022 года

Мировой автопром продолжает переживать не самые лучшие времена. Многие автомобильные компании вынуждены сокращать производство, поскольку испытывают дефицит комплектующих. Все это приводит к тому, что количество новых моделей с каждым месяцем становится меньше и меньше, но они все еще есть.

В октябре 2022 года на мировом рынке должны дебютировать сразу десять новых или обновленных моделей, некоторые из которых интересны и для российских покупателей.

Второй месяц осени этого года ознаменуется дебютом в Европе обновленного BMW X1, а в США в продажу поступит возрожденный DeLorean DMC.

Примерно тогда же Honda привезет на рынок «Старого Света» новую генерацию своей модели Civic, которая будет продаваться там только в гибридном исполнении.

Главный конкурент Tesla – Lucid – также не отказывается от планов по появлению на европейском рынке с перспективной моделью Air, мощность которой составит 1065 лошадиных сил, а запас хода будет равен 805 километров.

В октябре в продажу должна поступить замена кроссовера Renault Kadjar – кроссовер под именем Austral, а индийский автопроизводитель MG готовит новое поколение вседорожника Hector, в основе которого лежит второе поколение Chevrolet Captiva.

В Китае в этом месяце появится обновленный кроссовер Tiggo 7 Plus, а также гибридный вариант «паркетника» Haval H6.

Ну а в России в октябре должны дебютировать кроссоверы JAC JS4, Tiggo 4 Pro и Hongqi E-HS9.