Упрощенный «УАЗ Патриот»: стала известна его реальная цена

Не так давно компания «УАЗ» начала производство обновленного внедорожника «Патриот», который оказался лишен ряда деталей, которые устанавливались на его предшественника. Автомобиль лишился систем ABS, «ЭРА-ГЛОНАСС», а также системы распределения тормозных усилий. Но самой большой потерей стали подушки безопасности.

Официально о выходе «барабанных» внедорожников в продажу «УАЗ» не сообщал. Однако о них стало известно из сообщений дилеров, причем даже не московских.

Региональные автосалоны начали продавать упрощенные «Патриоты» по ценам в 1 миллион 560 тысяч рублей (автомобиль с двигателем 2,7-литра мощностью 150 л.с. и МКПП).

Внешне «барабанный» внедорожник «УАЗ» отличается от полностью оснащенного, который продавался ранее, отличается отсутствием рейлингов на крыше, «противотуманок», а также хромированных элементов декора.

Ранее стало известно о том, что «УАЗ Патриот» может получить механическую коробку передач китайского производства. На смену южнокорейской трансмиссии Dymos должна прийти более бюджетная альтернатива от одного из «поднебесных» производителей.

Кто конкретно готов начать поставки на Ульяновский автозавод своих механических коробок передач пока не уточняется, но ходят слухи, что речь идет о концерне BAIC.