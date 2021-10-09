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На автомобильных номерах России появился новый код региона

От: Алексей Шмидт
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На карте российских автомобильных номеров появился еще один обладатель 3-значного кода региона – им стала Омская область. 

По информации издания «Avto-Nomer», автомобильные номерные знаки с новым кодом «155» начали выдавать в Омской области только в начале октября. Ранее в этом регионе использовался двузначный код «55», использовавшийся как для области, так и для города. 

Напомним, первые трёхзначные коды регионов с единицей в начале появились в России еще в 2004 году. Их главным назначением было дополнить закончившийся запас номеров с двухзначными кодами.

С 2013 года в самых крупных и автомобилизированных регионах РФ начали выдавать номера с трехзначными кодами, начинающимися с семерки. 

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