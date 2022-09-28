Новый суперкроссовер BMW: дебютировала серийная версия XM

Прототип нового производительного кроссовера BMW, который готовился M-подразделением баварской марки, был представлен еще прошлой осенью, а теперь подоспела его серийная версия.

Внешний облик нового суперкроссовера XM в товарной версии оказался плюс-минус таким же, каким был у прототипа за исключением упрощения ряда деталей. Узкая оптика многоугольной формы в верхней части «передка» кузова была сохранена, однако ее решили дополнить основными блок-фарами.

От скрытых в кузове дверных ручек дизайнеры отказались, а задние фонари сделали компактнее, чем они были у концепта.

В салоне серийного BMW XM разместили цифровую комбинацию приборов диагональю 14,9-дюйма, а также 12,3-дюймовый дисплей мультимедийной системы. Оба экрана оказались объединены в специальный блок, а для панели управления «климатом» предусмотрели отдельный кластер.

В основе модели XM лежит та же платформа, которая ранее использовалась при создании линейки кроссоверов X5/X6/X7. Кроссоверу досталась адаптивная пружинная подвеска, а также 6-поршневые тормоза спереди и однопоршневые сзади.

Приводит в движение новинку 4,4-литровый битурбированный мотор V8, адаптированный для работы в составе гибридной системы, выдавая в пике 653 лошадиные силы и 800 Нм. Тем не менее, несмотря на впечатляющие цифры и способность кроссовера проезжать без выбросов до 50 километров его скоростные характеристики оказались слабоватыми.

С места до первой «сотни» новинка BMW стоимостью от 159 тысяч долларов разгоняется за 4,1-секунды. Для сравнения, стоящий в три раза дешевле BMW X6 M делает это за 3,8-секунды.

Выпуск кроссоверов XM стартует в конце 2022 года. В продажу новая модель BMW поступит только в следующем году.