Alpina больше не будет выпускать суперседан B7

Немецкая автомобильная мастерская Aplina объявила о том, что прекращает производство суперседана BMW Aplina B7. Четырехдверка представляла собой доработанный вариант модели BMW 7-Series в кузове G11/G12.

Несмотря на то, что инженеры из Бухлоэ не пропускали ни одного представительского седана баварской марки с 1977 года, новое поколение «семерки» под их перо не попадет.

Как отмечают немецкие СМИ, отказ от доработки нового поколения флагмана BMW связан с тем, что Aplina вскоре перейдет под контроль баварской компании.

Последний вариант модели B7 недавно сошел с конвейера накануне. В соцсетях уже называют уходящий суперседан иконой ателье и прощаются с эрой флагманских 4-дверок.

В конце 2025 года бренд Alpina станет официально принадлежать компании BMW. Руководство баварского автогиганта планирует задействовать это название для выпуска более роскошных 7-Series по аналогии с компанией Mercedes-Benz и ее суббрендом Maybach.

Таким образом, по крайней мере в течение трех следующих лет никаких революций в линейке Alpina можно не ожидать.