Житель Уфы потратил на тюнинг своей машины более 1,2 миллиона рублей

11 кубков и звание вице-чемпиона России по тюнингу. Все эти звания обошлись жителю Уфы примерно в 1 миллион 200 тысяч рублей. Именно столько он потратил на модернизацию своего автомобиля Nissan Teana, купленного четыре года назад в стоковом виде за 700 тысяч рублей.

По словам мужчины, в рамках модернизации своего седана он внес в его конструкцию множество изменений, включая установку новых обвесов и обновление интерьера. Каждый из этапов модернизации фиксировался на фото, чтобы жюри соревнований понимало, что автомобиль не был куплен в таком виде, в котором находился на момент участия в соревнованиях.

По словам владельца тюнингованной Teana Азата Валиева, слова которого приводит телеканал «БСТ», изменение внешности автомобилей является его хобби и любимым делом, которым он занимается в свободное время.

Как отмечают уфимские журналисты, эта Nissan Teana является единственным автомобилем в России, который имеет подобный цвет кузова. В зависимости от ракурса он может выдавать сразу 3 оттенка – зеленый, фиолетовый и золотистый.

Но изменения произошли не только с внешностью машины, но и с ее внутренним убранством. Так, к примеру, в багажнике уфимский тюнер установил помимо премиальной акустической системы дым-машину, а в салоне разместил игровую приставку Xbox.

По словам мужчины, Teana стал уже девятым по счету автомобилем, который он доработал своими руками. Первым был «Москвич», который принадлежал его отцу.