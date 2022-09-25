Названы правила езды на автомобиле в сильный дождь

Езда во время сильным осадков чревата не только снижением видимости, но и потерей управляемости автомобилем, поэтому соблюдение скоростного режима является одним из главных правил в случае, если погода внезапно застала водителя врасплох. С таким мнением выступил автомобильный эксперт Михаил Колодочкин.

По словам специалиста, давшего интервью изданию «Вечерняя Москва». Сейчас под колесами автомобиля может быть откровенно скользко из-за большого количества упавших листьев. Многие автовладельцы еще не перешли с летней на зимнюю резину, так что резкая потеря сцепления с дорожным полотном может стать для них сюрпризом.

Главным правилом, которое необходимо использовать в случае внезапной смены погоды, постараться соблюдать скоростной режим и дистанцию до впереди идущего автомобиля, а также стараться не полном ходу не заезжать в глубокие лужи, особенно одним из бортов.

Другой важный нюанс – это потеря видимости. При резкой смене температур и отсутствии в машине кондиционера осенью изнутри могут быстро запотевать стекла. Для того, чтобы не оказаться в такой ситуации, нужно не забывать обеспечивать вентиляцию салона.