Стало известно, какие новинки готовит «АвтоВАЗ»

Какими будут и когда появятся новая Гранта и кроссовер на базе Весты? Ответы на этот вопрос пока находятся в тумане. Тем не менее, определенная информация о них официальными лицами уже раскрыта.

Компания «АвтоВАЗ», планировавшая расширение списка новых моделей, не отказывается от большинства своих проектов. В их числе остается новая Lada Granta, но есть и другие ранее не намеченные новинки – к примеру, кроссовер на базе Lada Vesta.

Потенциальный преемник «Гранты» пока называют Lada B-класса. Этот автомобиль должен оказаться крупнее компактного «вазовского» бюджетника, но не настолько, чтобы превосходить по габаритам флагмана Lada Vesta.

В качестве платформы для новинки выступит модульная архитектура CMF-B, которая пройдет через процедуру модернизации. По неофициальной информации, дебют новой Lada B-класса состоится на год позже изначально запланированной даты – не в 2023-м, а в 2024 году.

Что касается анонсированного недавно кроссовера Lada на базе Vesta, то подробностей о нем пока не так много, как хотелось бы. Единственное, что пока можно сказать точно – автомобиль построят на модернизированной «тележке» самой дорогой модели Lada на сегодняшний день, а линейка двигателей такого «паркетника» будет включать в себя исключительно российские моторы.

О возможности наличия полного привода в этой новинке «АвтоВАЗа» пока остается только догадываться, но все модели семейства Vesta, включающие в себя в том числе кроссовые модификации, похвастать наличием такой системы пока не могут.

В качестве предварительной даты официального дебюта нового кроссовера Lada, построенного на архитектуре Vesta, называют конец 2025 года.