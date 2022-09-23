По воде и по суше. Какой была плавающая «Лада Нива»

Конец 70- начало 80-х годов прошлого столетия ознаменовалось созданием Волжским автомобильным заводом уникального автомобиля-амфибии. Машина была способна преодолевать любые водные препятствия и при это без проблем передвигаться по дорогам общего пользования.

В 1982 году с конвейера сошла опытная партия таких внедорожников-амфибий, позиционировавшихся как машины для рыболовов и охотников. Впрочем, до серийного производства автомобиль так и не дошел.

Несмотря на то, что в основе плавающей «Нивы» лежал одноименный классический «вазовский» внедорожник, инженеры российского автогиганта внимательно изучили автомобили Ford M151 и International Scout. В период с 1976 по 1987 годы было выпущено 27 единиц таких машин с индексом 2122, хотя сам проект носил название «Река».

Дизайн внедорожник получил свой собственный. Причем с визуальной точки зрения ничего не указывало на то, что машина способна плавать.

«ВАЗ-2122» обеспечили открытым 2-дверным кузовом, тестовой крышей и стеклами на шарнирах. Нижнюю часть кузова для защиты от попадания воды было решено сделать сплошной, а в получившейся из этого полости разместить двигатель, трансмиссию, а вся выходившая из кузова наружу «механика» была герметизирована.

Первые тестовые испытания оказались неудачными. Автомобиль страдал от множества конструкторских недоработок, которые выводили основные узлы из строя, а корпус машины нередко давал течь.

На устранение недостатков ушло около десяти лет, но все это привело к тому, что изначальный проект претерпел существенные перемены. Автомобиль не только уменьшился в размерах, но и потерял в весе, а объем его двигателя сократили с 1,6 до 1,3-литра. Тем не менее, это не мешало ему разгоняться по воде до скорости в 5 километров в час.

Последняя партия ВАЗ-2122 увидела свет в 1987 году, после чего из-за недостатка финансирования проект отправили на «полку», так что в серийное производство эта модель так и не поступила.