В Сети показали русский «УАЗик», который должен заменить иностранные авто

Бортовой грузовичок «УАЗ Профи» продается на российском рынке уже давно. Сейчас эта модель выглядит как отечественная замена иностранным фургонам, поставки которых к нам приостановлены.

Автомобиль представляет собой малотоннажный бортовой грузовик из семейства «Карго», в основе которого лежит шасси «УАЗ Патриот». Инженеры Ульяновского автозавода при создании машины использовали в ее конструкции агрегаты и кабину внедорожника.

Другое, народное название модели – «полуторка». Этот термин означает показатель грузоподъемности в 1,5 тонны. «Профи» располагается в том же сегменте, что и другие российские грузовые автомобили – «ГАЗели».

Автомобиль продается в России с 3-местной кабиной, рамой, задним приводом и задним мостом, а также модернизированным 2,7-литровым мотором «ЗМЗ Про». Его мощность равна 150 лошадиных сил, а крутящий момент 235 Нм. В качестве трансмиссии выступает 5-скоростная МКПП.

Альтернатива – грузовик с 5-местной кабиной и полным приводом.

Цены на «УАЗ Профи» в версии промтоварный фургон начинаются с отметки в 1 миллион 698 тысяч рублей. Модификация с надстройкой изотермический фургон оценена минимум в 1 миллион 774 тысячи рублей, а вариант рефрижератор – в 1 миллион 943 тысячи рублей.

В будущем у этой модели должна появиться полностью электрическая версия, которая в проектной документации сейчас проходит под наименованием EVM Pro. Ходовой макет «батарейного» грузовика «Профи» показали еще в начале этого года. Впрочем, с тех пор никакой новой информации о проекте не публиковалось.