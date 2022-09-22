В Сети показали, как мог выглядеть возрожденный ВАЗ-1111 «Ока»

Слухи о возможном возрождении знаменитого компактного малолитражного автомобиля «АвтоВАЗа» под названием ВАЗ-1111 «Ока» ходят уже давно, но сама компания пока старается каждый раз их пресекать, не подтверждая даже гипотетическую их реальность.

Тем не менее, это не мешает независимым дизайнерам представлять, как мог бы выглядеть такой автомобиль. В Сети появились новые рендеры возрожденной «Оки».

Формально «АвтоВАЗ» мог бы спроектировать новую «Оку» уже на собственной платформе, которая в ближайшие годы будет подготовлена инженерами компании. В качестве нее может выступить модернизированная архитектура Lada Vesta, которая должна получить широкие возможности с точки зрения масштабирования и возможности выпуска различных видов кузовов, включая кроссоверы.

На рендерах, подготовленных независимым дизайнером Вячеславом Александровым, возрожденная «Ока» предстала в виде современного кей-кара с плавными линиями кузова, футуристичным дизайном кузова, а также спортивными колесными дисками.

На заднем крыле машины виднеется большая буква «E», что может говорить о возможности ее электрификации.

Напомним, оригинальная «Ока» сходила с конвейера сразу нескольких предприятий Волжского автозавода с 1987 года. За 20 лет производства автомобиль несколько раз модернизировали, однако это не привносило в дизайн машины никаких изменений. В конечном счете экстерьер «Оки» устарел, а в 2008 году ввиду невыгодности выпуска таких машин «АвтоВАЗ» решил отказаться от этой модели в пользу более перспективных Lada Granta и Lada Kalina.