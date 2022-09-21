Стало известно, сколько нужно денег «АвтоВАЗу», чтобы разработать коробку-автомат

Компания «АвтоВАЗ» постепенно возвращает в оснащение своих автомобилей блоки «ЭРА-ГЛОНАСС», подушки безопасности, а также кондиционеры. В следующем году российский автогигант планирует возобновить выпуск машин Lada с системой ABS, а также 16-клапанный двигатель.

Но с автоматической трансмиссией пока ничего не понятно. Зато известно, во сколько обойдется для компании разработка собственного «автомата».

Согласно информации, которую раскрыл в ходе совещания в Совете Федерации о развитии автомобильной промышленности глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов, создание собственной АКПП выльется для компании в сумму около 30 миллиардов рублей.

Еще 10 миллиардов рублей понадобится автогиганту для создания новой МКПП, тогда как на разработку системы полного привода уйдет 20 миллиардов рублей.

Вместе с тем, руководитель компании пояснил, что эти задачи являются для нее возможными, но не быстро решаемыми, а также потребуют серьезного финансирования.

В настоящее время тольяттинский автопроизводитель занимается поиском поставщика автоматических коробок передач для своих моделей. Переговоры ведутся как минимум с тремя потенциальными партнерами, каждый из которых базируется в Китае.

«Поднебесные» автоматические трансмиссии планируется устанавливать на все модели Lada за исключением внедорожников семейства Niva.