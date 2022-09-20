Новый Suzuki Swift: первые изображения

В линейке компании Suzuki название Swift («Стриж») дебютировало в далеком 1983 году. Оно использовалось как маркетинговый ход для продаж на европейском рынке модели Cultus с корнями General Motors. Впрочем, со временем (в 2000-м году) это имя присвоили уже собственному компакт-кару японской марки, который с тех пор успел пережить три смены поколения. Сейчас Suzuki готовит к выходу пятую генерацию Swift, которая, по слухам, будет несколько отличаться от предыдущих.

Как стало известно Daily-Motor.Ru, компания не планирует отказываться ни от простой модели «Свифт», ни от ее оспортивленного исполнения с приставкой к названию Sport. Оба автомобиля переживут полноценную смену поколения. Премьера первого состоится весной 2023 года, а второго – осенью.

Согласно информации, обнаруженной нами в журнале «BestCar», серьезных перемен в экстерьере модели не произойдет. Японский компакт-кар получит новую радиаторную решетку, другой бампер, а также пересмотренный воздухозаборник.

Кроме того, его задние дверные ручки больше не будут спрятаны в C-образных стойках, а передадут в традиционное место – на сами дверные панели.

Существенной разницы в дизайне простого Swift и его Sport-исполнения не ожидается, так что отличия будут заключаться только в технической составляющей.

Как отмечает источник информации, Swift Sport впервые станет «мягким гибридом». Для него задействуют 1,4-литровый турбированный мотор, которым сейчас комплектуется актуальная модель, но дополнят его довеском в виде 48-вольтового стартер-генератора и литий-ионной батареей.

Продавать как обычный Swift, так и Swift Sport компания Suzuki будет не только в Японии, но и на европейском рынке. Это подтверждает тот факт, что прототипы этой модели проходят испытания на «старосветских» дорогах уже несколько месяцев.