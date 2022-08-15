Новое поколение Suzuki Swift выехало на испытания

Текущее поколение хэтчбека Suzuki Swift дебютировало в 2017 году. Спустя три года 5-дверка пережила обновление, а теперь компания готовится к смене ее актуальной генерации. Тестовые прототипы нового «Свифт» уже выехали на первые тестовые испытания. Автомобили, обклеенные глухим камуфляжем, заметили на дорогах южной Европы.

Учитывая максимальную маскировку сделать какие-либо далеко идущие выводы о том, как будет выглядеть новое поколение Swift, пока практически нереально.

Из того, что можно сказать уже сейчас, стоит отметить более острый экстерьер по сравнению с предшественником, а также явно увеличившиеся габариты.

В передней части виднеется обновленная конструкция капота, новая решетка радиатора с ячеистой структурой. Бампер, фары и воздухозаборник выглядят полностью новыми.

С разных ракурсов можно заметить покатую линию крыши. При этом скрытые ручки задних дверей, располагавшиеся на С-образной стойке, судя по всему, будут заменены на более традиционные.

Изменения задней части кузова, по всей вероятности, сведутся лишь к модернизации фонарей и бампера с отражателями.

Какие перемены ждут интерьер нового Swift пока неизвестно. Впрочем, скорее всего, он также переживет существенное обновление, получив иную переднюю панелью с центральной консолью. Список внутреннего оснащения модели может пополниться большим сенсорным экраном информационно-развлекательной системы с подключенными технологиями, системой камер на 360 градусов, HUD-дисплеем и шестью подушками безопасности.

Что касается «техники», то под капотом нового Suzuki Swift должен расположиться 1,4-литровый турбо-гибридный двигатель, помимо которого также рассматривается вариант полного гибрида.

Дебют нового «Свифт» запланирован на 2023 год. Тогда же должны начаться его продажи в Европе.