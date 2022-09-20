Aurus разработал парковый электромобиль с дизайном Senat

Российская премиальная марка Aurus на сегодняшний день включает в список своих массовых моделей пока только седан Senat, но вскоре к нему присоединится большой внедорожник Komendant. Впрочем, этими разработками компания не ограничивается и использует в своем парке электрический автомобиль, дизайн передней части которого копирует седан и лимузин «Сенат».

Фотографиями такой машины поделился паблик «Русский автомобиль» в соцсети Телеграм.

Электромобильчик, главным предназначением которого является перевозка пассажиров по парковым зонам, как и другие модели «Аурус» разработал ФГУП НАМИ. Конкретно этот экземпляр, показанный на снимках, был замечен в Москве на ВДНХ.

Фото: Русский автомобиль / t.me

Кузов машины реализован по традиционным лекалам для такого вида транспорта – силовой каркас, сваренный из стальных труб, а также наружные панели из композитных материалов.

Никаких технических подробностей о модели не приводится за исключением того, что это точно электромобиль.

Фото: Русский автомобиль / t.me

По одной из версий, в основе машины лежит гольф-кар российской фирмы «Эльтавр», которая имеет в своей линейке похожий пассажирский электрический автобус «Дилижанс», вмещающий в зависимости от версии 8 или 11 пассажиров.

Согласно официальному сайду ВДНХ, электрические «Аурусы» используются парком для проведения обзорных экскурсий, хотя ранее эта обязанность была возложена на 6-местные американские электромобили GEM e6 от компании Polaris Industries.

Судя по всему, появление электрокара Aurus в столичном парке неслучайно. Им хотят заместить западные электромобили, продолжение поставок которых теперь выглядит событием крайне маловероятным.