Назван беспроблемный японский кроссовер, а также все его недостатки и плюсы

С точки зрения концепции Toyota Highlander был создан еще в конце 90-х – начале 2000-х. Автомобиль представлял собой относительно крупный кроссовер для тех, кто не нуждался в раме. Второе поколение этого японского вседорожника появилось в 2007 году, а в 2010-м вместе с рестайлингом официально добралось до России. Эксперты одного из популярных автомобильных порталов страны назвали все плюсы и минусы Highlander 2 генерации.

Как отметили в своей статье журналисты издания «За рулем», в основе «Хайлендера» второго поколения лежит та же платформа, на которой был построен седан Camry. Так что у своей знаменитой родственницы кроссовер унаследовал не только архитектуру, но и надежность.

Двигатель и автоматическую трансмиссию этой модели эксперты называют необитаемыми.

Среди достоинств модели они выделили: беспробленость, продуманный и комфортный интерьер, отличную управляемость и дорожный просвет в 206 мм.

Что касается недостатков, то в их число вошли: высокий налог и дорогое обслуживание, а также большое количество машин со скрученным пробегом и неясной историей владения на вторичном рынке России.

Среди других нюансов эксплуатации «второго Highlander» в России эксперты выделяют: не самые крепкие амортизаторы, часто возникающий люфт шлицевого соединения промежуточного вала в рулевом управлении, относительно быстрый износ тормозных дисков (от 40 до 60 тысяч км), а также частый выход из строя печки и, порой, ряда электрических систем.

Цены на вторичном рынке России за машины первых годов выпуска сейчас начинаются с отметки в 1 миллион 300 тысяч рублей за версию с самой надежной связкой из 3,5-литрового бензинового мотора и автоматической трансмиссии.