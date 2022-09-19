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Посмотрите на Rolls-Royce Ghost в широкофюзеляжном обвесе

От: Ростислав Архипов
rolls royce ghost gets hooked on steroids looks like the bouncer at a car meet 198419 1

Широкофюзеляжный обвес подходит далеко немногим автомобилям, большая часть из которых не ориентирована на высокую производительность. Так что Rolls-Royce определенно не входит в их число. Впрочем, один из дизайнеров в Сети с этим не согласен и уже подготовил опровержение этой теории.

Автомобиль был нарисован с использованием компьютерной графики, и выглядит как стероидная феерия, так что на общественных дорогах такой Ghost вы вряд ли увидите. 

rolls royce ghost gets hooked on steroids looks like the bouncer at a car meet 2

При боковом сравнении со стоковой моделью, вариант люксового седана от автомобильного художника с ником «karanadivi» в социальных сетях выделяется толстыми крыльями. Ему также достались широкие боковые юбки, измененный передний бампер и хромированный пакет для более агрессивного внешнего вида.

rolls royce ghost gets hooked on steroids looks like the bouncer at a car meet 3

Измененный стиль должны подкреплять большие колесные диски с Y-образными спицами. Они вращаются вокруг красных тормозных суппортов, и вместе с заниженным кузовом, который в реальности был бы реализован с помощью регулируемого комплекта подвески, делают этот роскошный седан готовым к дню на треке. 

rolls royce ghost gets hooked on steroids looks like the bouncer at a car meet 4

Кузов машины окрасили в черный цвет, а также придумали для нее живой интерьер, в котором, судя по просвету через затемненные стекла, преобладает красная кожа.

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