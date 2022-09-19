Стало известно, какие автомобильные бренды остались в РФ

Большинство автомобильных компаний, которые ведут свой бизнес в России, до сих пор находятся в «подвешенном» состоянии. Производство и поставки машин приостановлены, однако о прекращении своей деятельности в стране представители этих иностранных автопроизводителей говорить пока не спешат.

Журналисты издания «Autonews» решили актуализировать всю информацию о статусе самых важных для российского рынка автомобильных брендов, назвав тех, которые пока остаются.

Так, к примеру, авторы статьи отмечают, что несмотря на остановку поставок автомобилей Audi не так давно им удалось обнаружить на одном из складов компании в Подмосковье свежую партию машин, состоящую из десятков машин.

Что касается компании BMW, то выпуск ее автомобилей на заводе «Автотор» сейчас приостановлен, однако как сам баварский бренд, так и его протеже Mini планы об уходе из России не декларируют.

То же самое касается компании Mitsubishi, сборка машин которой в Калужской области сейчас приостановлена. Тем не менее, о сворачивании своей деятельности в России японский автопроизводитель пока не заявляет.

Hyundai, Genesis и Kia также столкнулись с проблемами, которые заставили их приостановить выпуск автомобилей на площадках в Петербурге и Калининграде. По информации журналистов, с конвейера завода «Автотор» автомобили все же сходят, но с поставками комплектующих на него в будущем остаются вопросы.

В число автомобильных брендов, которые продолжают вести свой бизнес в России, входят: Geely, Haval, Chery и другие китайские марки, а также японские компании Mazda, Lexus, Toyota и Nissan, но с последними пока вопросов гораздо больше, чем ответов.

Ранее в Сети раскрыли список моделей иностранных автопроизводителей, по которым будут скучать россияне. В их число вошли: Renault Duster, Skoda Octavia, Nissan Qashqai, Mazda CX-5, а также Volkswagen Polo.