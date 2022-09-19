На продажу выставили автомобиль, при виде которого полицейские будут отдавать честь

На продажу в городе Октябрьск (Самарская область) выставили патрульный ретро-автомобиль «ВАЗ-2101», который ранее работал в ДПС. Соответствующее объявление с фотографиями было опубликовано на портале «Авито».

«Копейка» 1979 года выпуска, окрашенная в ливрею Госавтоинспекции, находится в отличном состоянии и до сих пор использует заводские агрегаты.

Список оснащения автомобиля включает в себя специальное оборудование. Речь идет о сигнально-говорящем устройстве и большом синем маяке «Тесла», а также двух проблесковых маячках красного цвета и радиостанции «Пальма».

Согласно описанию к объявлению, все это оборудование из 70-80 годов и по сегодняшний день находится в исправном состоянии.

Как отмечает продавец, машина хорошо подойдет для музея или личной коллекции. При этом она находится на ходу, а также стоит на учете ГИБДД и имеет действующую страховку и диагностическую карту технического осмотра.

Заявленный пробег патрульного «ВАЗ-2101», за который просят 440 тысяч рублей, составляет 72 тысячи километров. Приводит в движение седан 1,2-литровый бензиновый мотор мощностью 59 лошадиных сил, связку которому составляет механическая коробка передач.