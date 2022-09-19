У Jeep Grand Cherokee появится особая версия

Внедорожник Jeep Grand Cherokee ведет свою историю с 1993 года, когда был представлен автомобиль первой генерации. Актуальное поколение этой модели было представлено в начале 2021 года, а в январе 2022-го появилось в России. В предверии юбилея модели компания Jeep создала особую версию своего знаменитого вездехода, получившую название 30th Anniversary.

Продавать новое исполнение Grand Cherokee будут только в США. Причем в течение ограниченного времени. Так называемый «юбилейный пакет» предложат только для самых «топовых» гибридных машин 4xe.

Такие внедорожники комплектуются 2-литровыми бензиновыми «наддувными» моторами, а также 8-скоростной АКПП со встроенным в него электрическим двигателем. Запас хода автомобиля составляет порядка 700 километров, а максимальная мощность равна 381 лошадиной силе и 637 Нм крутящего момента.

Внешне отличить юбилейный Grand Cherokee от обычного можно будет по синим буксирным проушнам и перемычке между фонарями, а также соответствующему шильдику, расположенному на двери багажника.

Список оснащения Grand Cherokee 30th Anniversary включит в себя уже в «базе»: составной люк, передние сиденья с функцией вентиляции, беспроводную зарядку для смартфонов, аудиосистему с девятью динамиками, а также полноценный набор систем активной безопасности.

Для покупателей юбилейный «Гранд Черокки» будет доступен до конца 2022 года и только в рамках предварительного заказа. Доплата за особый пакет составит 4 тысячи 700 долларов, которые придется прибавить к 58 тысячам 95 долларов за базовый гибридный внедорожник.