Стало известно, за сколько теперь можно купить японские автомобили в РФ

Информацию том, какие японские автомобили все еще остаются в наличии у дилеров в России, а также сколько они стоят, раскрыли журналисты портала «Autonews».

Как выяснило издание, самый популярный «японец» в РФ за 8 первых месяцев 2022 года Toyota RAV4 сейчас предлагается на нашем рынке с 2- и 2,5-литровыми моторами мощностью 150 и 200 лошадиных сил соответственно. Переднеприводный вариант этой модели в базовой комплектации Comfort дилеры продают за 4 миллиона 48 тысяч рублей.

Еще один популярный кроссовер в России – Mazda CX-5, который также предложен покупателям с 2- и 2,5-литровыми бензиновыми двигателями, оценен большинством автосалонов в стране в 3 миллиона 100 тысяч рублей. Причем речь идет о переднеприводном варианте с начальным мотором.

Nissan Qashqai на сегодняшний день включает в свою линейку двигателей в России 1,2- и 2-литровые бензиновые агрегаты. Цена первого в связке с вариатором (средняя комплектация SE) у дилеров составляет 2 миллиона 500 тысяч рублей, тогда как последние автомобили в модификации SE+ с МКПП оценены автосалонами примерно в 2 миллиона 570 тысяч рублей.

Отмечается, что по крайней мере столичные дилеры испытывают острую нехватку кроссоверов Mitsubishi Outlander. Впрочем, в продаже они все еще есть. Так, например, в одной из торговых компаний на западе Москвы переднеприводный кроссовер, оснащенный 2-литровым 146-сильным мотором в «топовой» комплектации Intense+ продают дороже 3 миллионов рублей.

Автомобильный портал также привел цены на ряд других японских автомобилей, которые сейчас продаются на российском рынке. В их числе Lexus RX с 238-сильным мотором в базовой комплектации Comfort, который стоит сейчас 7 миллионов 750 тысяч рублей, а также Infiniti QX50, за который в среднем варианте исполнения просят 5 миллионов 700 тысяч рублей.