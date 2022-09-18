В Белоруссии продают 3-летние китайские электрокары без пробега дешевле Lada Vesta

Один из минских автосалонов начал торговать китайскими электромобилями, который оказались дешевле, чем российские Lada Vesta. Речь идет об электрокарах «поднебесного» бренда Dongfeng.

Автомобили представляют собой седаны E11K, построенные на базе Nissan Bluebird Sylphy. На российском рынке эти японские четырехдверки хорошо известны – их продавали под названием Almera, а комплектовали моторами от Renault Logan.

Но вернемся к «электричкам», выставленным на продажу в Белоруссии. Все машины, которые сейчас доступны для местных покупателей, были выпущены еще в 2019 году, но несмотря на это имеют околонулевой пробег. Стоимость одного такого Dongfeng E11K составляет 19 тысяч 800 долларов. При пересчете на российскую валюту это около 1 миллиона 200 тысяч рублей.

Таким образом, китайский «батарейный» седан обойдется его потенциальному покупателю даже дешевле, чем Lada Vesta.

Под капотом электрического аналога Nissan Almera установлен блок управляющей электроники и зарядное устройство. Передние колеса автомобиля вращает 136-сильный синхронный электрический мотор (206 Нм), а литий-ионный аккумулятор размещен под полом салона. Его емкость равна 57,8 кВт/ч, чего достаточно для того, чтобы проезжать на полностью заряженной батареи до 405 километров.

Правда разогнаться на таком автомобиле до скорости выше 125 километров в час не получится. Это связано с передаточным отношением редуктора.

Салон электрического седана практически полностью повторяет исходную модель Sylphy, однако может похвастать наличием более крупного экрана мультимедийной системы и другой комбинации приборов.