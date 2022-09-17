Ателье Klassen продает бронированный Rolls-Royce Cullinan за 60 миллионов рублей

Как правило, базовые комплектации люксового внедорожника Rolls-Royce Cullinan стоят порядка 350 тысяч долларов (21 миллион рублей), а самые дорогие со всевозможными опциями около 500 тысяч (30 миллионов рублей). Но конкретно этот экземпляр превосходит их в цене в два раза. И вот почему.

Автомобиль был спроектирован немецким тюнинг-ателье Klassen, специализирующимся на бронезащите машин. Роскошный британский кроссовер, который сейчас компания хочет продать за 1 миллион долларов (порядка 60 миллионов рублей), обладает тем, чем могут похвастать совсем немногие автомобили на Земле: баллистическая защита (по классу VR7+).

В результате автомобиль может без страха смотреть на пули, летящие в его кузов (разумеется, до определенного калибра), а также способен выдержать взрыв двух ручных гранат DM51 одновременно.

Салон внедорожника имеет баллистическую защиту окон и дверей, а поскольку последние стали заметно тяжелее, петли были усилены. Кроме того, внутри есть аварийные огни, переговорное устройство, сирена и даже система пожаротушения.

Cullinan, выставленный на продажу за 60 миллионов рублей, также может похвастать усиленной подвеской, модернизированными тормозами и покрышками типа run-flat.

Согласно описанию к объявлению, которое обнаружил Daily-Motor.Ru, автомобиль укомплектован стандартным для этой модели 6,75-литровым V12, однако его мощность была увеличена на 30 лошадиных сил – с 562 до 590 л.с. Впрочем, вся эта прибавка вряд ли компенсирует потерю в динамике из-за сильно увеличившейся массы.

Напомним, обычный Cullinan разгоняется с места до 100 км/ч чуть дольше, чем за 5 секунд и имеет максимальную скорость в 250 километров в час.