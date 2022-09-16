Мощная версия «Лада Нива Легенд Спорт»: новые подробности

Маломощный двигатель классической Lada Niva, которая сейчас продается с приставкой к названию Legend, считается одним из главных минусов этой модели. Его откровенно не хватает для того, чтобы передвигаться по трассе и безопасно совершать маневры. Но недавно стало известно о планах «АвтоВАЗа» выпустить новую версию этого внедорожника, в котором этот недостаток будет устранен.

О том, что у «Нивы Легенд» появится новое исполнение, рассказал глава российского автогиганта Максим Соколов в ходе презентации «Центра Нивы в Тольятти».

Руководитель «АвтоВАЗа» подтвердил, что компания видит запрос со стороны покупателей на более мощный, тяговитый двигатель. И со следующего года им его предоставит.

По неофициальной информации, внедорожник с более мощным мотором получит название «Лада Нива Легенд Спорт». В качестве двигателя для него должен выступить 1,8-литровый мотор, выдающий около 110 лошадиных сил.

В основе этого ДВС лежит актуальный «нивовский» силовой агрегат рабочим объемом 1,7-литра, который подвергнется модернизации компанией «Супер Авто».

Как сообщают источники в Тольятти, объем «старого-нового» мотора удастся увеличить за счет увеличения хода поршня, а также новой шатунно-поршневой группы и настроек блока управления ДВС.

В качестве альтернативного варианта инсайдеры называют 1,6-литровый «8-клапанник» от Lada Granta, но его мощность окажется заметно ниже, чем у вышеобозначенного мотора, что вкупе с необходимыми процедурами над адаптацией под продольную компоновку внедорожника вряд ли принесет серьёзный прирост в производительности.