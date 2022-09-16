Стало известно, сколько будут стоить автомобили Iran Khodro в России

Иранский автомобильный концерн Iran Khodro объявил о планах по выходу на российский рынок еще в начале лета этого года, а уже в августе привез на выставку в Москву две свои модели, которые должны первыми добраться до нашей страны – седаны Runna+ и Tara. Их появление запланировано на конец 2022 – начало 2023 года.

Цены на машины объявят ближе к их дебюту, однако примерно понять, сколько они будут стоить можно уже сейчас. Обо всем этом в материале Daily-Motor.Ru.

Для того, чтобы разобраться в возможных прайс-листах возвращающегося в Россию Iran Khodro, стоит обратиться к официальному сайту компании в Иране.

В августе у нас показали топовую комплектацию седана Runna+ с панорамной крышей, двигателем 1,6-литра мощностью 113 лошадиных сил и 6-ступенчатой МКПП. На родине этой модели за такое исполнение бюджетной 4-дверки просят 335 миллионов иранских риалов. При пересчете на рубли это около 475 тысяч рублей. Но базовая версия Runna+ стоит еще дешевле – от 302 тысяч риалов или 425 тысяч рублей.

Но основную ставку на российском рынке Iran Khodro планирует сделать на более крупную модель – седан Tara. Ее цена с механической трансмиссией и 1,6-литровым мотором в Иране составляет 430 тысяч иранских риалов, что эквивалентно сумме в 605 тысяч рублей. С автоматической коробкой ценник на «Тару» стартует с отметки в 576 тысяч риалов или 815 тысяч рублей.

Еще одна модель, которая должна в перспективе добраться до России – 4-дверка Dena+. Вилка цен на эту модель в Иране является очень широкой, что объясняется множеством версий с различными типами ДВС и трансмиссий. Летом в столице показали «топовую» комплектацию «Дены+» с 1,7-литровым мотором и АКПП, поэтому ориентироваться будем на нее. Стоимость такого седана у него на родине сейчас равна 600 тысячам риалов или 845 тысячам рублей.

Разумеется, все эти цены с определенной погрешностью в сторону увеличения могут стать актуальны для России только в том случае, если компания наладит у нас крупноузловую сборку. И такие планы у иранской стороны есть.

Впрочем, на первых порах поставлять как Renna+ с Tara, так и Dena+, скорее всего, будут напрямую из Ирана, поэтому рассчитывать на их доступность по крайней мере на этом этапе не приходится.