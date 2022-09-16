Южнокорейский автомобиль впервые стал лучшим электромобилем для дальних поездок

Первый так называемый индекс зарядки P3 был опубликован в 2019 году, поэтому с тех пор успело выйти уже три таких исследования. В ходе каждого из них выбирался лучший электрокар для дальних поездок. В 2022 году впервые в истории этого рейтинга первую строчку занял не премиальный электромобиль из Германии, а южнокорейский.

Речь идет о модели EV6 от Kia, который получил первую строчку в ТОП-е самых лучших электрических моделей для дальних поездок за способность быстро заряжаться, потреблять мало электричества, а также за свою большую тяговую батарею, которая позволяет ему иметь внушительный запас хода.

Сразу за Kia расположился уже немецкий электромобиль – Mercedes-Benz EQS, а тройку замкнул BMW iX xDrive 50.

Четвертым стал еще один кореец – Hyundai Ioniq 5, а пятым снова немец – Porsche Taycan GTS.