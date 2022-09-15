В Германии удивились, насколько сильно подорожали автомобили

Крупнейшая общественная организация автомобилистов в Германии (ADAC) выпустила материал, в котором посетовала на высокие цены новых автомобилей в стране. Согласно отчету немецкого автоклуба, за последние пять лет некоторые модели прибавили в стоимости до 44%.

В качестве примера в ADAC привели начальную комплектацию Volkswagen Golf, которая в 2017 году стоила 20 тысяч 700 евро. В 2022-м ее стоимость составляет уже 29 тысяч 569 евро.

Столь существенное подорожание связано сразу с несколькими факторами, включая стремление автопроизводителей получить большую маржинальность, сокращая производство базовых версий популярных машин в пользу более дорогих, а также отказ от маломощных моторов.

Кроме того, одной из причин лавинообразного роста цен на новые машины в стране эксперты ADAC видят дефицит микрочипов, а с недавних пор и подорожание энергоресурсов.

Подводя итоги в своей заметке авторы из немецкого автомобильного клуба сравнивают среднюю цену на автомобиль в Германии в 2017 году и сейчас. В 2017 году новую машину в стране можно было купить за 44 тысячи 908 евро, тогда как сейчас – за 53 тысячи 525 евро (+19%). При этом инфляция за этот период оказалась равна 8 процентам.

По мнению немецких экспертов, цены на машины в стране продолжат расти. Если раньше дилеры меняли прайс-листы на новые автомобили в среднем раз в полгода, то теперь делают это каждый квартал.