9 китайских автомобильных компаний, которые бросят миру вызов

Благодаря высокому местному спросу китайские автопроизводители в основном концентрируются на внутреннем рынке. Однако многие из них постепенно начинают выводить свой бизнес на глобальный уровень. Мы составили ТОП из девяти крупнейших китайских автомобильных компаний, за которыми стоит следить, в порядке убывания по их объемам продаж.

GAC Group (Guangzhou Automobile Group)

В 2021 году эта группа продала 450 тысяч единиц через GAC, Trumpchi и Aion. В основном это внедорожники различных размеров, плюс несколько седанов и интересные электромобили.

Кроме того, компания производит автомобили в рамках совместного предприятия с Mitsubishi, Toyota, Honda и Stellantis.

В настоящее время глобальная экспансия GAC не достигла Европы и США, Зато «Джаки» неплохо продаются в РФ.

BYD (Build Your Dreams)

BYD Company была основана в 2003 году, когда приобрела Qinchuan Automobile. За минувший год компания реализовала 740 тысяч автомобилей в рамках сочлененного модельного ряда, который включает серию Dynasty с популярным среднеразмерным кроссовером BYD Tang и современным электрифицированным седаном BYD Han. В линейку марки также входят семейство Ocean с моделями Dolfin, Seal и многими другими.

BYD уже продает внедорожники Tang на некоторых европейских рынках и присутствует на Ближнем Востоке и в Южной Америке.

Dongfeng

Dongfeng считается разветвленной компанией с точки зрения брендов: Venucia, Fengdu, Aeolus, Forthing, Voyah и, конечно, сама головная марка. Компания также занимается выпуском машин для Honda, Nissan, Kia и Peugeot-Citroën. В 2021 году эта группа продала в общей сложности 762 тысячи автомобилей (без учета совместных предприятий), что на 13% больше, чем в 2020 году, и на 23% больше, чем в 2019 году.

Некоторые модели Dongfeng сейчас доступны как у нас, так и в Европе (Seres 3, Dongfeng 580 и F5), но ее главная сила на мировых рынках лежит в сегменте легких коммерческих автомобилей.

FAW (First Car Factory)

Компания была основана в 1953 году и является одним из ключевых производителей в «Поднебесной» благодаря своим тесным связям с китайскими государственными органами. В прошлом году FAW реализовала 810 тысяч автомобилей под своими брендами, в числе которых грузовики Jiefang, традиционные автомобили Bestune и роскошные машины Hongqi.

FAW имеет совместные предприятия с Toyota, General Motors и Volkswagen Group, а Hongqi присутствует в Европе с роскошным внедорожником E-HS9 в Норвегии, а вскоре появится и в России.

Chery Automobile

Chery является относительно новым брендом, запущенным в 1997 году. Его основная продукция – легковые автомобили, внедорожники и коммерческие модели. Компания начала экспортировать машины в 2001 году, но все еще имеет очень ограниченное присутствие на развитых рынках. Впрочем, у нее есть производственные мощности за пределами Китая, в частности, в Бразилии и Египте.

В прошлом году Chery продала 962 тысячи единиц под брендами Exeed, Karry, Jetour и собственной торговой маркой Chery.

Большинство автомобилей, собираемых компанией DR Automobiles в Италии, имеют происхождение Chery.

SAIC Motor (Shanghai Automotive Industry Corporation)

SAIC является нынешним владельцем MG, Morris Garages и других брендов, таких как Roewe, Maxus и Feifan. В 2021 году SAIC продала 1,11 миллиона автомобилей по всему миру, не считая машин, произведенных на совместных предприятиях с GM-Wuling, Volkswagen, General Motors и Iveco.

Благодаря бренду MG этот производитель стал вторым по величине китайским автогигантом по объему продаж в Европе в 2021 году, реализовав 53 тысячи 100 единиц машин.

Great Wall Motors

Эта частная корпорация известна прежде всего своими кроссоверами и внедорожниками. Она выпускает автомобили под собственными брендами, такими как Haval, Wey, Tank, ORA и Great Wall. Хотя большая часть из 1,28 млн. автомобилей, поставленных в 2021 году, была продана в Китае, компания начала осваивать европейский рынок через бренд ORA и его малолитражные автомобили в ретро-стиле.

Haval также присутствует на развивающихся рынках, таких как Южная Америка и Ближний Восток и у нас, а вскоре к нам зайдет еще и марка Tank.

Geely Group

Это, пожалуй, самый глобальный китайский производитель комплектующих благодаря контрольному пакету акций Volvo Cars и сильному продвижению некоторых брендов за пределами Китая. Конгломерат, продавший 2,03 миллиона автомобилей, начал производство автомобилей в 1997 году под брендом Geely.

Спустя годы Geely приобрела такие иностранные бренды, как шведский Volvo, малазийский Proton и британский Lotus. Geely также запустила новые бренды, включая Lynk & Co, который представлен в Нидерландах и Италии. Polestar, Zeekr и Geometry также находятся под зонтиком Geely Group.

Changan Automobile

Компания со штаб-квартирой в Чунцине (юго-западный Китай) стала ведущим производителем автомобилей в стране в 2021 году с 2,3 млн проданными единицами машин, не включающими объемы реализации через совместные предприятия. Этот показатель увеличился на 15% по сравнению с 2020 годом и на 31% по сравнению с 2019 годом.

Changan производит автомобили под марками Changan (второй по популярности бренд в Китае в 2021 году), Oshan и Kaicene. В настоящее время Changan имеет совместные предприятия с Ford и Mazda. В прошлом году Changan продала больше автомобилей, чем другие компании, такие как Mazda и Tata Group. Кроме того, автомобили этого концерна неплохо чувствуют себя и в России.