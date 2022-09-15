Компания Volkswagen показала новый Polo-седан

Российский вариант недорогой 4-дверки Polo перестал быть седаном еще несколько лет назад, превратившись в лифтбэк, в основе которого лежал обновленный Skoda Rapid. Однако теперь выяснилось, что «Поло Седан» вернулся, правда уже в виде полностью другой модели и только на одном рынке.

Речь идет о Южной Африке, где Volkswagen показал автомобиль, который представляет собой прообраз индийского седана VW Virtus. В его основе лежит модульная архитектура MQB в упрощенном варианте A0-IN, которая ранее использовалась при создании моделей Skoda Slavia, Skoda Kushaq и VW Taigun.

С точки зрения габаритных размеров новый Polo Sedan для Африки соответствует своему родственнику из Индии. Его длина составляет 4561 мм, ширина – 1752 мм, высота – 1507 мм, а размер колесной базы равен 2651 мм. Объем багажника – 521 литр.

Внешне и внутри африканская четырехдверка повторяет «индийца». Единственная разница в дизайнах моделей заключается лишь в разных названиях и, соответственно, шильдиках на крышках багажников.

Список оснащения новинки включил в себя: светодиодную оптику, 6 подушек безопасности, обычный кондиционер, круиз-контроль, мультимедийную систему с семидюймовым сенсорным дисплеем, тогда как в «топовом» варианте доступны также: климатическая система, «мультимедийка» с 10-дюймовым экраном, беспроводная зарядка для гаджетов и камера заднего вида.

На южноафриканском рынке новый Polo-седан предложен с безальтернативным 1,6-литровым бензиновым атмосферным мотором, выдающим 110 лошадиных сил и 152 Нм. Связку ему составляет 5-скоростная МКПП или гидротрансформатор (АКПП) с шестью диапазонами.

Цены на автомобиль стартуют с отметки около 18 тысяч 300 долларов США или 1 миллион 100 тысяч рублей.