Китайский электрокар превратили в 6-колесный внедорожник с «крыльями чайки»

Wuling Hong Guang Mini EV – это название, вероятно, не вызывает у большинства россиян никаких ассоциаций, но, на минуточку, это третий самый продаваемый электромобиль в мире в 2022 году.

Mini EV – ни в коем случае не связан с автопроизводителем Mini, а представляет собой микроавтомобиль с нулевым уровнем выбросов, приличным запасом хода и симпатичным дизайном. Автопроизводитель предполагал, что он не предназначен для бездорожья, однако местные умельцы решили эту проблему.

Созданием машины занимались тюнеры из Пекина. Их ателье носит название «YiChe Garage». В качестве базы для своего проекта они позаимствовали шасси у среднеразмерного пикапа компании Great Wall Cannon, который вскоре может поступить в продажу на российском рынке.

Шасси и подвеска оригинального Cannon подверглись существенной переделке, которая позволила добавить электромобилю дополнительную ось и удлинить кузов.

В итоге электрокар вырос до пяти метров, а в его салоне удалось разместить сразу 4 полноценных ряда сидений.

Совмещение частей нескольких автомобилей было завершено спустя пару недель, после старта проекта. Сверху машине достался каркас безопасности, к которому приделали двери по типу «крылья чайки», открывающиеся вверх. Места, в кузове, где с удлинением появились пустоты, было решено скрыть металлическими панелями.

Под капотом экс-Mini EV установлен уже не электрический двигатель, а 2-литровый «наддувный» ДВС, выдающий 224 л.с. Именно им комплектуется пикап Cannon в начальной версии.

Что планируют делать с результатом своей работы в «YiChe Garage» не уточняют, но, скорее всего, следующим шагом после его презентации станет демонстрация возможностей машины на бездорожье.