Manhart показал тюнинг-версию кроссовера BMW X4 M Competition

Еще не так давно идея компактного роскошного кроссовера мощностью более 600 л.с. казалась немыслимой, но немецкое тюнинг-ателье Manhart все же реализовало ее в оболочке BMW X4 M Competition.

Новая версия баварского вседорожника получила название MHX4 600. Проект признан продемонстрировать, что могло сделать подразделение M компании BMW, если бы ему позволили выпустить X4 M с характеристиками, соответствующими или даже превосходящими: X5 M Competition и X6 M Competition.

Модернизация началась с 3-литрового шестицилиндрового двигателя с двойным турбонаддувом, который развивает дополнительные 125 л.с. и 135 Нм крутящего момента по сравнению со стандартной моделью. Таким образом, мощность MHX4 600 оказалась равна 635 л.с. и 785 Нм крутящего момента.

Она была достигнута за счет установки блока питания MHtronik и перепрошивки ЭБУ, установки выхлопной системы из нержавеющей стали, опциональных гоночных патрубков без каталитических нейтрализаторов и спортивных патрубков выхлопа.

Динамические характеристики MHX4 600 тюнеры Manhart не раскрыли, но стандартная модель может разгоняться с места до 100 км/ч всего за 3,7 секунды, так что ее доработанный вариант точно будет еще быстрее.

Среди других перемен, которым подвергся X5 M Competition, значатся установка пружин H&R с занижением, уменьшающих клиренс на 30 мм, а также доступная опционально модернизация тормозов.

Внешне творение Manhart отличается от стандартного баварского кроссовера многоспицевыми передними 22×9 и задними 22×10 колесами от Alpina, обутыми в покрышки размерностью 255/35 спереди и 295/30 сзади. В качестве опции можно заказать комплект колес Concave One размером 21×9 спереди и 21×10,5 сзади с шинами 265/35 и 305/30.

Венчают общую картину комплект из восьми кузовных деталей, выполненных из углеродного волокна. В него входят передний сплиттер, боковые юбки, крышки зеркал, задний диффузор и обтекатели передних воздухозаборников.

Как отмечают в Manhart, доработка интерьера машины производится по желанию клиента и включает в себя внесение небольших штрихов в уже имеющиеся дизайнерские решения внутри автомобиля.

Во сколько обойдется превращение стокового BMW X4 M Competition в MHX4 600 не уточняется.