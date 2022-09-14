Автоэксперты рассказали, как теперь обслуживают иномарки ушедших из РФ концернов

Автомобильный рынок России, если верить прогнозам аналитиков, в 2022 году может сократиться на 70%. Но авторынок – это не только продажа новых машин. Если автомобильные компании зарабатывают на реализации автомобилей, то дилеры получают основную прибыль от сервисных работ с ними. Вот только проблемы возникли и с этим из-за отказа автогигантов из Европы и США поставлять даже запчасти.

В конце-весны – начале лета многие иностранные автомобильные компании объявили об уходе из России. Renault продала свое предприятие в Москве, а конвейеры заводов Volkswagen и BMW остановились.

По информации газеты «Новые известия», побеседовавшей с владельцами машин некоторых марок, проблемы с их обслуживанием и ремонтом действительно есть. Так, к примеру, по словам одного из них, передвигающегося на автомобиле BMW, для планового обслуживания фильтры и запчасти ему пришлось приобретать самостоятельно, причем речь идет не об оригиналах.

Владелец Audi Q7, напротив, отметил, что искать запчасти самому ему не пришлось, однако посетовал на то, что стоимость обслуживания его кроссовера увеличилась в 3 раза.

Подтверждает эту проблему владелец автомобильного сервиса в Санкт-Петербурге Александр Пахомов. По словам вовлеченного в эту сферу человека, самым простым занятием сейчас является решение вопросов с маслом и техническими жидкостями, производство которых, как правило, налажено в дружественных странах.

А вот с полноценным ремонтом все обстоит гораздо сложнее, особенно когда заходит вопрос о деталях кузова. Большинство таких компонентов сейчас приходит из Китая, но чаще всего они являются низкокачественными и нередко не попадают даже в размеры автомобиля. Кроме того, сложности наблюдаются с наличием электронных деталей, контроллеров управления двигателем и многими другими подобными компонентами.

При этом с теми же колодками, дисками и амортизаторами, если верить словам эксперта, серьезных проблем сейчас нет.