Седан Chery Arrizo 5 GT с дизайном Lexus поступил в продажу в Китае 

Компания Chery начала продажи на китайском рынке нового седана Arrizo 5 GT, официальная премьера которого состоялась этим летом. В основе модели лежит «оспортивленная» версия 4-дверки Arrizo 5 Plus, производство которой ведется еще с 2020 года. Последняя модель интересна еще и тем, что вскоре появится в России. Дизайн седана уже запатентован и дело осталось за получением ОТТС.

Спереди автомобиль беззастенчиво копирует автомобили японского премиального бренда Lexus. У седана такая же радиаторная решетка с аналогичным наполнением в форме веретена.

Корма, тем не менее, полностью новая с другими фонарями, отличающимися от 5 Plus, и бампером с четырьмя патрубками выхлопа.

В салоне все полностью новое и не перекликающееся с продающейся с 2020 года моделью. Здесь и слитые в общий блок дисплеи цифровой панели приборов, а также мультимедийной системы, и сенсорный блок управления «климатом» с джойстиком управления трансмиссией.

Новая версия Arrizo 5 GT должна оказаться самой мощной и быстрой в семействе. И все благодаря современному 1,6-литровому турбомотору Kunpeng с непосредственным впрыском. Аналогичный двигатель ранее появился под капотом кроссовером Tiggo 8 и Omoda 5, а у седана его отдача будет составляет 197 лошадиных сил и 290 Нм. Трансмиссия – 7-диапазонный «робот» с двумя сцеплениями.

Согласно заявленной информации, на разгон с места до 100 км/ч у Chery Arrizo 5 GT будет уходить примерно 6 секунд.

Цены на новый седан «Чери» в «Поднебесной» стартуют с отметки в 99 тысяч 990 юаней или примерно 856 тысяч рублей по текущему курсу.