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Дилеры европейских автомарок в РФ рассказали, кто покупает машины по безумным ценам

От: Алексей Шмидт
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Поставки и производство автомобилей европейских автоконцернов в России остановлены. Новых машин практически нет, что заставляет дилеров в условиях дефицита устанавливать на них абсолютно фантастические ценники. 

Журналисты побывали в нескольких дилерских центрах страны и убедились, что стоимость новых машин европейских автопроизводителей в России близка к автомобилям премиум-класса.

Как пишет издание «РГ», за Volkswagen Touareg в реальности сейчас просят от 10 до 12 миллионов рублей, Skoda Kodiaq – от 5 до 6 миллионов рублей, Peugeot Partner и Opel Combo – от 2,5 до 3 миллионов рублей, а за когда-то считавшиеся бюджетниками и одними из самых дешевых автомобилей на российском рынке Volkswagen Polo и Skoda Rapid – от 2 миллионов рублей. 

Впрочем, по словам дилеров, покупают машины по таким ценам совсем неохотно, но все же продолжают это делать. Так, к примеру, если верить словам менеджера одного из питерских автосалонов, в среднем в месяц им удается продавать от 4 до 6 автомобилей.

Все покупатели называют только одну причину, по которой готовы приобретать столь сильно подорожавшие машины – возможно, это последние новые автомобили европейских марок, уходящих из РФ, легально приобретенные в стране через сеть официальных дилеров. 

Но главный вопрос заключается в том, на сколько еще хватит складских запасов автомобилей. На сегодняшний день количество новых машин, которые можно поставить в дилерскую сеть любого из европейских брендов, исчисляется скорее десятками, нежели сотнями автомобилей. Тем не менее, сами автосалоны уверены, что с такими темпами продаж запаса им хватит примерно до конца 2022 года. 

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